Hindistan'da 1984 Bhopal Gaz Kaçağı Kazası Atıkları Nihayet İmha Ediliyor

Bhopal Gaz Kaçağı Kazasının Atıkları İmha İçin Yola Çıktı

Hindistan'da 1984 yılında meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Bhopal gaz kaçağı kazasından kalan endüstriyel atıklar, nihayet imha edilmek üzere fabrikadan çıkartıldı. The Times of India gazetesinin haberine göre, yetkililer, kazanın gerçekleştiği Union Carbide grubuna ait terkedilmiş fabrikadan tehlikeli atıkları taşıyan kamyonların ayrıldığını duyurdu.

Yüksek Güvenlik Protokolü

Yetkililer, 230 kilometre uzaktaki imha tesisine doğru yola çıkan atık yüklü kamyonların, ülkedeki endüstriyel atık taşımacılığında şimdiye kadar uygulanan en yüksek güvenlik önlemleri ile desteklendiğini bildirdi. 12 atık kamyonunun 40 araçlık konvoyla gerçekleştirdiği yolculuğun yaklaşık 7 saat sürmesi öngörülüyor.

Atıkların İmha Süreci

Bhopal gaz kaçağı kazasından kalan atıkların, yüksek güvenlik önlemleri altında 3 ila 6 ay içinde imha edilmesi planlanıyor.

Sanayi Tarihinin En Büyük Felaketi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da, 3 Aralık 1984’te Amerikan Union Carbide grubuna ait fabrikanın zehirli gaz sızıntısı sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti. Bu olay, yıllar boyunca on binlerce insanın hastalanmasına neden oldu.

Kazadan 26 yıl sonra Hint adli kaynakları, sorumlulara ikişer yıl hapis cezası ve 100’er bin rupi para cezası verdi. O dönemde fabrikanın sahibi olan Amerikan şirketi Union Carbide'a ise 500 bin rupi para cezası kesildi. Ancak kazanın mağdurları, adaletin yerini bulmadığını savunarak haklarını aramaya devam etti.

Delhi yönetimi, olayın ilk günlerinde 3 bin 500, takip eden yıllarda ise 15 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi olmayan verilere göre, ölü sayısının 25 bini bulduğu tahmin edilmektedir.

Bhopal gaz kaçağı, sanayi tarihinin en büyük felaketleri arasında gösterilmektedir.