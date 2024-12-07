Hindistan'da Hatalı Anjiyo Yüzünden 112 Ölüm İddiası

Hindistan'daki Özel Hastanede Skandal: 112 Ölüm İddiası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde bulunan bir özel hastanede koroner anjiyoplasti işlemlerinin hatalı yapılması nedeniyle 112 kişinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, hastane, hükümetten ödeme almak amacıyla tıbbi gereklilik olmamasına rağmen birçok köyden hasta kabul ederek anjiyo işlemleri gerçekleştirmiş. Bu süreçte, hatalı uygulamalar sonucunda iki kişi hayatını kaybetti ve bu olayın ardından başlatılan soruşturmada, aynı konuda 112 hastanın da öldüğü tespit edildi.

Soruşturma ve Gözaltılar

Polis, hatalı anjiyo işlemlerinin neden olduğu ölümleri araştırmak amacıyla tıp uzmanlarını görevlendirecek. Şu ana kadar, hastanenin üst düzey yöneticisi de dahil olmak üzere yedi kişi gözaltına alındı. Olayda ismi geçen iki şüphelinin ise firar ettiği belirtildi.

Önceki Tedavi Uygulamaları

Özel hastane, ülkedeki düşük gelirli vatandaşlara ücretsiz tedavi imkanı sunan bir sigorta kapsamındaki 8 bin 500 hastanın burada tedavi gördüğü veya farklı ameliyatlar geçirdiği kaydedilmişti.

Bu skandal, sağlık sektöründe güvenin sarsılmasına yol açarken, yetkililerin nasıl bir önlem alacağı merakla bekleniyor.