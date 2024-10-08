Hindistan'da Kadın Doktorun Tecavüzü ve Ölümü: İdam Cezası Tehlikesi

Hindistan'da Kadın Doktorun Tecavüzü ve Cinayeti

Hindistan'da, Ağustos ayında bir kadın doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesi olayı, ülke genelinde büyük protestolara neden oldu. Olayla ilgili olarak Sanjay Roy isimli şüpheli, cinayet ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Protestolar ve İstifalar

Yalnızca Batı Bengal eyaletinde değil, Hindistan'ın dört bir yanında gerçekleştirilen protestolar, sağlık alanında güvenli koşulların sağlanması talebiyle birleşti. RG Kar Tıp Koleji ve Hastanesi'nde görevli 50 uzman doktor, grevdeki meslektaşlarına destek vermek amacıyla toplu istifa etti.

Olayın Gelişimi

Olayda, kadın doktorun, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından dinlenme odası olmadığı için seminer odasına girdiği ve burada Sanjay Roy'un da odada bulunduğu güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. CBI, Roy'un suça karıştığını belirtti ve bu durum manşetlere taşındı.

Yeni Yasa Tasarısı

Hindistan'da, cinsel istismar sonucu mağdurun ölümüne neden olan kişilere idam cezası uygulanmasını öneren bir yasa tasarısı, Batı Bengal Eyalet Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Bu tasarının yürürlüğe girmesi için Valilik ve Cumhurbaşkanlığı onayları bekleniyor.

Adalet Talebi

Asistan doktorlar, 5 Ekim'den bu yana meslektaşları için adalet talep etmek amacıyla açlık grevi yapıyor. Kadının cansız bedeninin yarı çıplak ve ağır yara izleriyle bulunması, ülkede büyük bir infiale yol açtı.

Tüm bu yaşananlar, sadece bir cinayet davasının ötesinde, Hindistan’daki sağlık çalışanlarının güvenliğini ve cinsiyet temelli şiddeti önleme konusundaki acil ihtiyacı gözler önüne seriyor.