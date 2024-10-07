Hindistan'da Kömür Madenindeki Patlama: 7 Ölü

Hindistan'daki Kömür Madeni Faciası

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir kömür madeninde yaşanan patlama sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Olay, Hindustan Times gazetesi tarafından doğrulandı.

Patlama Olayı ve Sonrası

Yerel polis yetkilileri, Birbhum bölgesindeki madenin boşaltım işlemleri sırasında bir kamyondaki patlayıcıların infilak etmesi nedeniyle patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Olayda yaralanan 3 kişi ise hemen hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, patlamanın ardından bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Olay hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.