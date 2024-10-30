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Hindistan ve Çin Askerleri İhtilaflı Sınırdan Geri Çekildi

Hindistan ve Çin, karşılıklı anlaşmanın ardından askerlerini ihtilaflı sınır noktasından geri çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:57
Hindistan ve Çin Askerleri İhtilaflı Sınırdan Geri Çekildi

Hindistan ve Çin Askerlerinin Çekilmesi Tamamlandı

Hindistan ve Çin arasında karşılıklı devriye faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen müzakerelerin ardından, her iki ülkenin askerleri ihtilaflı sınır noktalarından geri çekilme işlemini tamamladı.

Gerçekleşen Anlaşma ve Geri Çekilme Süreci

NDTV’nin aktardığına göre, 25 Ekim tarihinde başlayan geri çekilme süreci, Ladakh'ın doğusundaki Demchok ve Depsang bölgelerinde yeni bir döneme giriş yaptı. Üst düzey bir askeri yetkili, bu sürecin tamamlandığını ve devriye faaliyetlerine kısa süre içinde başlanacağını belirtti.

İki Ülkenin Dışişleri Temsilcilerinin Açıklamaları

Çin’in Hindistan Büyükelçisi Şü Feyhong, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında birçok önemli mutabakata varıldığını vurguladı. BRICS zirvesi çerçevesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunarak, "İki lider, ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda önemli anlaşmalara imza attı" dedi.

Sınır Anlaşmazlığının Temel Nedenleri

Hindistan ile Çin arasındaki sınır sorunları, Himalaya Dağları etrafındaki belirsiz çizgiden kaynaklanmakta. 3 bin 500 kilometrelik bu sınır, çeşitli araziler ve doğal kaynaklar yüzünden egemenlik tartışmalarına yol açmaktadır. Pekin yönetimi, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş bölgesindeki topraklar üzerinde hak iddialarında bulunurken, Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları üzerindeki haklarının ihlal edildiğini savunmaktadır.

Tarihi Çatışmalar ve Sonrasındaki Görüşmeler

15 Haziran 2020 tarihinde Galwan Vadisi'nde gerçekleşen çatışmada, 20 Hint askeri ve 4 Çin askeri hayatını kaybetti. Bu çatışmanın ardından, her iki taraf da siperdeki askeri varlıklarını artırarak gerginliği yükseltti. İki ülkenin askeri heyetleri arasında, bu gerilimleri azaltmak amacıyla yürütülen müzakereler sonucunda, 21 tur toplantı yapılmış ve belirli sorunlarda uzlaşı sağlanmıştır.

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