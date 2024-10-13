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Hindistanlı Siyasetçi Baba Siddique Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Milliyetçi Kongre Partisi üyesi Baba Siddique, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:03
Hindistanlı Siyasetçi Baba Siddique Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Siyasi Şiddet Olayı

Hindistan'ın Milliyetçi Kongre Partisi (NCP) üyesi Baba Siddique, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir silahlı saldırının sonucunda hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, saldırı Mumbai kentinde, kendi ofisinin yakınında meydana geldi.

Saldırı Detayları ve Soruşturma

66 yaşındaki deneyimli siyasetçi Siddique, 3 kez milletvekili seçilmiş bir siyasi figür olarak dikkat çekiyordu. Olayın yaşandığı yerde, Zeeshan Siddique isimli oğlu da bulunuyordu. Gelen bilgiler, Siddique'nin, aldığı ölüm tehditleri üzerine güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir dönemde bu saldırıya uğradığını gösteriyor.

Yetkililer, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitiren Baba Siddique’in, saldırının ardından ortaya çıkan üç saldırgandan ikisinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının arka planı ve motivasyonu henüz netlik kazanmadı.

Özel Soruşturma Ekibi Oluşturuldu

Saldırının organize bir suç çetesiyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerine, olayla ilgili özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Hindistan’daki bu tür siyasi şiddet olayları, son dönemlerde toplumda kaygı yaratmaya devam ediyor.

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