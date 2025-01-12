Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İkinci Turu Başladı

Hırvatistan'da 3,7 milyon seçmen, cumhurbaşkanının belirleneceği ikinci tur için sandık başına gitti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:37
Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İkinci Turu Başladı

Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi Ciddi Bir Rekabete Sahip

Hırvatistan'da 3,7 milyon'dan fazla kayıtlı seçmen, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanmaya başladı. Seçim, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Hırvatistan'da, 8'inci kez gerçekleştiriliyor.

Sandık Başına Giden Seçmenler

Seçim günü, yerel saatle 07.00-19.00 arasında oy verme işlemi devam ediyor. İkinci turda, Sosyal Demokrat Parti (SDP) destekli mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile iktidardaki merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) adayı eski Eğitim Bakanı Dragan Primorac yarışıyor.

Sonuçlar Gece Yarısından Önce Açıklanacak

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce ilan edilmesi bekleniyor. Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi her 5 yılda bir düzenlenmekte ve kazanan, en fazla iki dönem görev yapma hakkına sahiptir.

İlk turda, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimde, Milanovic, oyların %49,1'ini, Primorac ise %19,4'ünü alarak ikinci tura geçmeyi başarmıştı.

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