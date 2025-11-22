Hisarcık'ta Öğretmenlerden Eski Müdür İsmail Değirmenci'ye Vefa Ziyareti

Atatürk İlkokulu öğretmenleri, merhum müdür İsmail Değirmenci'yi mezarı başında anarak vefa ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:34
Atatürk İlkokulu ekibi mezarı başında anma yaptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan öğretmenler, Atatürk İlkokulu'nun merhum eski müdürü İsmail Değirmenci'yi kabri başında anarak anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki mezarlıkta düzenlenen törende, Okul Müdürü Pelin Solak, Müdür Yardımcısı Şevket Şen ve okulda görev yapan öğretmenler hazır bulundu. Kabri başında dualar edilirken, Değirmenci'nin eğitim camiasına bıraktığı izler yad edildi.

Meslektaşları, müdürlerinin disiplinli çalışması, öğrencilere olan sevgisi ve eğitime yaptığı katkılarla her zaman saygıyla anılacağını vurguladı.

Müdür Pelin Solak: Onun sesi, öğütleri, insana dokunan zarafeti ve okulumuza kattığı değerler hâlâ yüreklerimizde yaşamaya devam ediyor. Aramızdan ayrılsa da bıraktığı izler silinmiyor. Çünkü gerçek öğretmenler, ışıklarını yıllar geçse de içimizde taşımaya devam ettiğimiz kalıcı bir miras bırakırlar. Kabri başında onunla geçirdiğimiz yılları hatırlarken hem hüzün, hem de derin bir minnet hissettik. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Onu daima sevgiyle, saygıyla ve özlemle anacağız

43 yıllık eğitimci İsmail Değirmenci, 9 Şubat 2023 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

