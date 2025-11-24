Hisarcık’ta Şehit ve Vefat Eden Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Hisarcık’ta 24 Kasım etkinlikleri kapsamında şehit ve vefat eden öğretmenler için Merkez Çarşı Camii’nde mevlit programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 09:41
Hisarcık’ta Şehit ve Vefat Eden Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Hisarcık’ta şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu

Merkez Çarşı Camii’nde duygusal anlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit olan ve vefat eden öğretmenlerin anısına mevlit programı düzenlendi.

Program, Merkez Çarşı Camiinde yatsı namazı öncesi gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, programın devamında Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Düzenlenen mevlide Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı. Katılımcılar arasında duygu dolu anlar yaşanırken, program boyunca öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti bir kez daha vurgulandı.

Mevlit programı sonrası cami cemaatine kek ve meyve suyu ikram edildi.

HİSARCIK’TA ŞEHİT VE VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

HİSARCIK’TA ŞEHİT VE VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

HİSARCIK’TA ŞEHİT VE VEFAT EDEN ÖĞRETMENLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?