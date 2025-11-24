Hisarcık’ta Şehit ve Vefat Eden Öğretmenler İçin Mevlit Okutuldu

Hisarcık’ta şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu

Merkez Çarşı Camii’nde duygusal anlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit olan ve vefat eden öğretmenlerin anısına mevlit programı düzenlendi.

Program, Merkez Çarşı Camiinde yatsı namazı öncesi gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, programın devamında Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Düzenlenen mevlide Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci, Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin, çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı. Katılımcılar arasında duygu dolu anlar yaşanırken, program boyunca öğretmenlik mesleğinin kutsiyeti bir kez daha vurgulandı.

Mevlit programı sonrası cami cemaatine kek ve meyve suyu ikram edildi.

