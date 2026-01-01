DOLAR
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğun kalabalık, polis önlemleri ve havai fişeklerle yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:44
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi

Havadan yoğunluk ve kutlama görüntüleri

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluk ve kutlama coşkusu havadan görüntülendi.

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde, yeni yıla girmek isteyenlerin akını dikkat çekti. Bölge, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerle dolup taştı.

Güvenlik önlemleri ve akış

Polis kontrol noktalarının kurulduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddenin işlek görüntüleri havadan kaydedildi. Yetkililer, akışı düzenlemek için tedbirleri sürdürdü.

Kalabalık, yeni yılı havai fişeklerle coşku içinde karşıladı; sokaklarda neşeli anlar ve kutlama sesleri öne çıktı. Havadan çekilen görüntüler, bölgedeki canlı atmosferi net şekilde yansıttı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

