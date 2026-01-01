İstanbul Boğazı'nda Sarayburnu Fatihleri 2026'yı Soğuk Suda Karşıladı

Fatih Sarayburnu Sahili'nde geleneksel yeni yıl seremonisi

İstanbul Fatih’teki Sarayburnu Sahili'nde toplanan Sarayburnu Fatihleri, 10'dan geriye sayarak kendilerini Boğaz'ın soğuk sularına bıraktı. Yeni yıla yüzerek giren grup, 2026 için barış, sağlık ve mutluluk diledi.

Yüksel Sönmez: Sarayburnu Fatihiyiz. Yıllardan beri burada yüzüyoruz. Her sene yaptığımız gibi yine burada, 2025 yılını bitirip, 2026 yılına gireceğiz. Birazdan suya gireceğiz. Dünyada barış, mutluluk, huzur, güzellikler içerisinde bir dünyanın olmasını istiyoruz. Allah herkese sıhhat, sağlık ve afiyet versin. Herkes mutlu olsun. Bu dünyada barış ve güzellikler için yaşayalım. 8 milyar insan barış içerisinde olsa, silahların olmadığı, patlamadığı bir dünya istiyoruz. Yeni yıl hayırlı olsun.

Zihni Ademoğlu: Sarayburnu Fatihlerindeniz. 2026 yılına giriyoruz. 2025 savaş halinde geçtiği için 2026 yılının inşallah savaşsız geçmesini temenni ediyoruz. Çocukların ölmediği, bir dünyanın olmasını istiyoruz. Buradan herkesin 2026 yılını sağlık, sıhhat içinde geçirmesini temenni ediyorum.

Ramazan Değer: Öncelikle dünyada barış ve kardeşlik istiyoruz. Buradan tüm yüzücü arkadaşlara tavsiyem olsun. Alışkanlığı olmayan insanlar soğuk suya girmesin. Biz senelerdir yüzdüğümüz için soğuk suya alışkanlığımız var. Bu soğuk havalarda denize giriyoruz. 2026 hepimize hayırlı olsun.

Ahmet Ünsal: Sarayburnu Fatihleriyiz. Her zaman yüzüyoruz. Hep beraberiz burada. Nice mutlu yıllara diyoruz.

Grup, denize girme geleneğini sürdürerek yeni yılı kutladı ve vatandaşlara barış, sağlık ve huzur çağrısında bulundu.

