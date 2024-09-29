Hizbullah, İsrail'in Safed Kentini Füze Saldırısıyla Vurdu

Hizbullah'tan Füze Saldırısı Açıklaması

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgesindeki Safed kentini bir dizi füze ile hedef aldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah üyelerinin gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylar verildi.

Saldırının Detayları

Açıklamada, saldırının kapsamı ve sonuçları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmezken, İsrail tarafı da konuya dair resmi bir isabet bilgisi paylaşmadı.

Gelişmelerin nasıl olacağı ise uluslararası güvenlik dinamiklerinde belirsizlik yaratıyor.