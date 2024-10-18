Hizbullah, İsrail'le Tansiyonu Artıracak Yeni Aşmaya Geçiyor

Hizbullah'tan Yeni Açıklama

Hizbullah, 23 Eylül'den bu yana artan İsrail saldırılarına karşı, tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçiş yapacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak," şeklinde ifadelere yer verildi.

İsrail'in Saldırılarında Kayıplar

İsrail'in yürüttüğü kara saldırılarında, 55 askerin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla askerin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 20 adet Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve 1 zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiği, buna ek olarak 2 adet Hermes 450 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü vurgulandı.

Lübnan Halkına Yönelik Etkiler

İsrail ordusunun 30 Eylül'de başlattığı sınırlı kara operasyonları, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef alıyor. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana kontrol altındaki çatışmalar sırasında, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2.412 kişi hayatını kaybederken, 11.267 kişi yaralandı. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle saldırıda bulunurken, İsrail tarafında büyük bir hasar kaydedilmediği bildirildi.

Yerinden Edilme ve Göç

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç hareketleri devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 461.000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.