DOLAR
34,17 -0,25%
EURO
36,98 -0,21%
ALTIN
2.958,24 -0,17%
BITCOIN
2.301.546,8 -0,59%

Hizbullah, İsrail'le Tansiyonu Artıracak Yeni Aşmaya Geçiyor

Hizbullah, İsrail'e karşı yeni bir çatışma aşamasına geçildiğini duyurdu. Hava saldırıları ve kayıplar artıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 02:14
Hizbullah, İsrail'le Tansiyonu Artıracak Yeni Aşmaya Geçiyor

Hizbullah'tan Yeni Açıklama

Hizbullah, 23 Eylül'den bu yana artan İsrail saldırılarına karşı, tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçiş yapacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak," şeklinde ifadelere yer verildi.

İsrail'in Saldırılarında Kayıplar

İsrail'in yürüttüğü kara saldırılarında, 55 askerin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla askerin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, 20 adet Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve 1 zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiği, buna ek olarak 2 adet Hermes 450 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü vurgulandı.

Lübnan Halkına Yönelik Etkiler

İsrail ordusunun 30 Eylül'de başlattığı sınırlı kara operasyonları, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef alıyor. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana kontrol altındaki çatışmalar sırasında, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2.412 kişi hayatını kaybederken, 11.267 kişi yaralandı. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Hizbullah, bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle saldırıda bulunurken, İsrail tarafında büyük bir hasar kaydedilmediği bildirildi.

Yerinden Edilme ve Göç

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru göç hareketleri devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 461.000'den fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomik Hedefler
2
Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!
3
Irak Ordusu Kerkük'te DEAŞ Üyelerini Yok Etti
4
Filistin, Uluslararası Toplumdan İsrail'in İhlallerine Son Verilmesini Talep Ediyor
5
Hizbullah, İsrail'le Tansiyonu Artıracak Yeni Aşmaya Geçiyor
6
9. Dünya Lale Zirvesi Lahey'de Gerçekleşti
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Programları

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL