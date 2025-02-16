Hizbullah Lideri Kasım'dan Lübnan Hükümeti'ne Sert Eleştiriler

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan hükümetini, İran uçuşlarını engelleyerek İsrail'in emrini uygulamakla suçladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:29
Hizbullah Lideri Kasım'dan Lübnan Hükümeti'ne Sert Eleştiriler

Hizbullah Lideri Naim Kasım'dan Açıklamalar

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan hükümetini İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a yapılan uçuşların durdurulması nedeniyle İsrail'in emrini uygulamakla suçladı. Kasım, video mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin konusundaki tutumuna da sert eleştirilerde bulundu.

Trump'ın Filistin Planı Eleştirildi

Kasım, Trump'ın Filistin halkına yönelik "başarısız olan insani soykırım sonrasında siyasi soykırım" hedeflediğini ifade ederek, bu planın "kesinlikle uygulanamayacağını" belirtti. "Bu, ABD’nin uluslararası alandaki aşağılayıcı tutumunu gözler önüne seriyor," dedi.

İsrail'in 18 Şubat'ta Çekilmesi Gerekiyor

Hizbullah lideri, Lübnan üzerindeki İsrail işgalinin sonlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail'in 18 Şubat'ta tüm Lübnan topraklarından çekilmesi gerekiyor."

Uçuşların Ertelenmesi Eleştiriliyor

Kasımlar, İran'dan gelen uçuşların ertelenmesini İsrail'in saldırısı olarak nitelendirerek, "Başbakan, havacılık ve sivillerin güvenliği bahanesiyle bu kararı aldı. Sorun bu değil, asıl sorun İsrail'in emirlerinin uygulanmasıdır," dedi.

Hükümetin Egemenlik Kararı Gözden Geçirmesi Gerekiyor

Kasımlar, Lübnan hükümetine uçuşlarla ilgili kararlarını "yeniden gözden geçirme" çağrısında bulundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılara karşı olduklarını belirtti.

Cenaze Törenine Davet

23 Şubat'ta defnedilecek Hizbullah Genel Sekreterleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyudin'in cenaze törenine katılmaya davet eden Kasım, güvenlik önlemlerine uyulması gerektiğini belirtti.

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