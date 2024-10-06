DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.120.530,8 -0,34%

Hizbullah'tan Açıklama: 25 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Hizbullah, 30 Eylül'den bu yana 25 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:42
Hizbullah'tan Açıklama: 25 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, 30 Eylül tarihinde İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı karasal saldırıların başlangıcından itibaren en az 25 İsrail askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Duyuru

Hizbullah, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 130 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gizli Bilgiler Ortaya Çıkacak

Açıklamada, İsrail'in kayıplarının bir kısmını kabul ettiği ifade edilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından gizlediği durumlar ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sonucunda yaşanan kayıplar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar ile birlikte İsrail’in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1411 kişinin öldüğü bildirildi. Lübnan makamlarına göre, bu ölümlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor.

İsrail Ordusunun Harekete Geçişi

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik olarak sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
2
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
3
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
4
İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu: 101. Yıldönümü
5
Fatih'teki İmamın Sanat: Tespih Yapımındaki Başarı
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor