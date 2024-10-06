Hizbullah'tan Açıklama: 25 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın Açıklaması

Hizbullah, 30 Eylül tarihinde İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik başlattığı karasal saldırıların başlangıcından itibaren en az 25 İsrail askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Duyuru

Hizbullah, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 130 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gizli Bilgiler Ortaya Çıkacak

Açıklamada, İsrail'in kayıplarının bir kısmını kabul ettiği ifade edilerek, "Önümüzdeki günlerde halkından gizlediği durumlar ortaya çıkacak" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırıları sonucunda yaşanan kayıplar

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar ile birlikte İsrail’in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1411 kişinin öldüğü bildirildi. Lübnan makamlarına göre, bu ölümlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın da yer alıyor.

İsrail Ordusunun Harekete Geçişi

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik olarak sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.