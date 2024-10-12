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Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı: Hayfa'daki Patlayıcı Fabrikası Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde patlayıcı madde üreten fabrikaya füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:34
Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı: Hayfa'daki Patlayıcı Fabrikası Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'in Hayfa Kentine Saldırdı

Lübnan merkezli Hizbullah güçleri, İsrail'in Hayfa şehrinin güneyinde yer alan bir patlayıcı madde imalathanesine füzeli bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Operasyon Detayları

Hizbullah'a yakın bir kaynak olan Al-Mayadeen televizyonunun bildirdiğine göre, saldırılar gece boyunca İsrail ordusuna yönelik gerçekleştirildi.

Patlayıcı Fabrikası Hedef Alındı

Özellikle, Hayfa'nın güneyinde bulunan "7200 Üssü" olarak bilinen patlayıcı madde fabrikasının hedef alındığı belirtilirken, bu saldırıyla ilgili olarak can kaybı veya maddi hasar hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Diğer Hedefler

Saldırılar kapsamında, Golan Tepeleri'nde bulunan Homa Askeri Üssü ve Ceradih bölgesi de füzelerle hedef alındı. Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Zarit bölgesinde, İsrail askerlerinden oluşan bir grubun topçu atışlarıyla doğrudan vurulduğu bildirildi.

Çatışmalar Devam Ediyor

Bunun yanı sıra, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyinden ülkeye girmeye çalışan İsrail askeri araçlarına Hizbullah üyeleri tarafından karşılık verildiği ve bu çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

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