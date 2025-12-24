Hizmet Madalyası Sahibi Başkan Yalçın Talas'taki Azerbaycan Projelerini Anlattı

Hizmet Madalyası Sahibi Başkan Yalçın Talas'taki Çalışmaları Paylaştı

Azerbaycan Diaspora Bakanlığı'nın "Bir Olalım, Birlik Olalım" toplantısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 2025 yılında dünyada sadece 5 kişiye verilen "Hizmet Madalyası" sahibi olarak Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Olalım, Birlik Olalım" çevrimiçi toplantısına katıldı.

Toplantıya davet eden Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov aracılığıyla konuşan Başkan Yalçın, Talas ilçesinde hayata geçirilen projeler ve Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmaları anlattı.

Yalçın, sunumunda başta Azerbaycan Şuşa Evi olmak üzere Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Parkı ve Hocalı Anıtı gibi projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Kayseri'de yaşayan Azerbaycanlı yurttaşların etkinliklerine her türlü desteği verdiklerini vurguladı.

Başkan Yalçın, Kasım ayı başında düzenlenen Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşmasına en fazla katılımın Azerbaycan'dan geldiğine dikkat çekti. Ayrıca Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında geçtiğimiz pazartesi Kayseri Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kardeşliğimiz Ebedidir" programına da değindi.

Yalçın, "Çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Gerek Azerbaycan hükümeti ile gerekse şehrimizde yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimizle çok iyi ilişkiler içerisindeyiz. Karşılıklı etkileşimle güzel faaliyetlere imza atıyoruz." dedi. Programda Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı ve Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov da yer aldı.

Bakan Muradov'dan taltif ve teşekkür

Çevrimiçi program sırasında Talas ve Başkan Yalçın hakkında övgüde bulunan Fuad Muradov, "Biz gerek savaş zamanında gerekse de diğer zamanlarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman Türkiye'den büyük kardeşlik gördük, dostluk gördük. Siz de o insanlardan birisiniz." şeklinde konuştu.

Muradov, sözlerine şöyle devam etti: "Biz her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimize Türkiye'de Talas'ta gidin Azerbaycan Şuşa Evini, Kardeşlik Parkı'nı görün diyoruz. Bunları yaptığınız için size teşekkür ediyoruz."

