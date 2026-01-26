Hokkaido'da Kar Felaketi: 7 Bin Yolcu New Chitose Havalimanı'nda Mahsur

Hokkaido'da hayatı felç eden kar yağışı: 7 bin yolcu New Chitose'da mahsur

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde etkili olan şiddetli kar yağışı, ulaşımı felç etti. Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, hava ve demiryolu seferlerindeki iptaller nedeniyle binlerce yolcu zor durumda kaldı.

Uçuş ve tren seferlerinde geniş çaplı iptaller

New Chitose Havalimanı'ndan planlanan en az 56 uçuş ile havalimanını Sapporo, Asahikawa ve Hakodate şehirlerine bağlayan yaklaşık 500 tren seferi şiddetli kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Bu kapsamda 7 bin yolcu New Chitose Havalimanı'nda mahsur kalarak geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. Tren seferlerindeki aksamalardan toplamda 130 bin kişinin etkilendiği bildirildi. Ulaşımda yaşanan aksamaların kısmen bugün de devam ettiği aktarıldı.

Kar kalınlığı ve can kaybı

Hokkaido Valiliği, son 24 saatte Sapporo şehrinde kar kalınlığının 54 cm'ye ulaştığını ve bunun Ocak ayında şimdiye dek görülen en yüksek seviye olduğunu açıkladı.

Öte yandan Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), Niigata eyaletinde kar temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda; Uonuma ve Sado şehirlerinde birer kişi ile Nagaoka şehrinde iki kişi olmak üzere en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

JAPONYA’NIN HOKKAİDO EYALETİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UÇAK VE TREN SEFERLERİNİN İPTAL EDİLMESİNİN ARDINDAN 7 BİN YOLCU GECEYİ NEW CHİTOSE HAVALİMANI’NDA GEÇİRDİ.