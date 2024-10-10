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Hollanda'da Memurlar Gazze İçin Harekete Geçti

Hollandalı memurlar, Gazze'deki soykırımı ve hükümetin destek politikasını protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:14
Hollanda'da Memurlar Gazze İçin Harekete Geçti

Hollanda'da Memurlar Protesto Eylemine İmza Attı

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır eleştiren memurlar, bugün Dışişleri Bakanlığı önünde bir oturma eylemi düzenledi.

Devam Eden Protestolar

Geçen yıl ekim ayından bu yana her perşembe öğle saatlerinde toplanan memurlar, bu kez "Memurlar ateşkes istiyor", "Memurlar soykırıma karşı", "Özgür Filistin" ve "Anayasaya bağlılık yemini" gibi pankartlarla dikkat çekti.

Hükümete Çağrı

Eyleme katılan ve soyadını vermeyen bir memur, "Kendi hükümetimize karşı protesto düzenliyoruz, çünkü Anayasa'ya uymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Memur, uluslararası hukukun ihlal edilmesinin ülkenin itibarını zedelediğini vurguladı.

Hukukçulardan Dava Açma Hamlesi

Protestolara katılan avukat Wout Albers, 10 sivil toplum kuruluşu adına Hollanda hükümetine karşı dava açtıklarını belirtti. Albers, İsrail ile tüm ticari ve askeri ilişkilerin durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden...

Gazze'deki soykırımı ve Hollanda hükümetinin İsrail'e destek politikasını 1 yıldır protesto eden Hollandalı memurlar, bugün de Dışişleri Bakanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

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