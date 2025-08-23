Hollanda'da NSC'li Bakanların İstifası: Görevler VVD ve BBB'ye Devredildi

Hollanda'da, İsrail'e yönelik yaptırımlar konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından istifa eden NSC'li bakanların boşalan koltuklarının, koalisyon ortakları tarafından paylaşıldığı açıklandı.

Atamalar ve görev dağılımı

Hükümet İletişim Servisi (RVD) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral, NSC'li bakanların istifasını kabul etti ve boşalan görevler koalisyon ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ile Çiftçi Vatandaş Hareketi (BBB) arasında dağıtıldı.

Caspar Veldkamp'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini VVD'li Savunma Bakanı Ruben Brekelmans devraldı. Ayrıca dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanlığı görevi de Brekelmans'a verildi.

Eddy van Hijum'dan boşalan Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı görevini BBB'li Mona Keijzer üstlendi. Keijzer'in halihazırda Başbakan Yardımcılığı, İskân ve Şehircilik Bakanlığı ile İltica ve Göç Bakanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.

Judith Uitermark'tan boşalan İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı görevini VVD'li Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel aldı.

Eppo Bruins'ten boşalan Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı görevini VVD'li İklim ve Yeşil Büyüme Bakanı Sophie Hermans devraldı.

Daniëlle Jansen'den boşalan Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığı görevini BBB'li Altyapı ve Su İşleri Bakanı Ronald Tieman üstlendi.

Açıklamada, hukuki koruma, vergilendirme ve gümrük ile sosyal yardımlardan sorumlu devlet bakanlarının yerine henüz atama yapılmadığı kaydedildi.

İstifanın arka planı

NSC'li Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, parlamentoda 21-22 Ağustos'ta yapılan görüşmelerde İsrail'e yönelik daha sert tedbir ve yaptırımların gerekli olduğunu savunmuştu. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Veldkamp, diğer kabine üyelerinin ek yaptırımlara karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirterek istifa etti.

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümetin Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum, Veldkamp'ın istifasının ardından diğer NSC'li bakanların da istifa ettiğini ve "Dışişleri Bakanı'mız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık" dedi.

Koalisyon ve erken seçim süreci

Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan genel seçimlerden 223 gün sonra 2 Temmuz 2024'te göreve başlayan, Geert Wilders liderliğindeki PVV'nin önderliğinde kurulan 4 partili koalisyon, göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle PVV'nin çekilme kararıyla 3 Haziran 2025'te düşmüştü. PVV'li bakanlardan boşalan görevler diğer üç koalisyon ortağına devredilmiş, koalisyon "geçici hükümet" sıfatıyla görevine devam ederek 29 Ekim 2025 için erken genel seçim kararı almıştı.

NSC'nin 22 Ağustos'ta çekilmesiyle koalisyonu şu an VVD ve BBB sürdürüyor.

Not: Atamalar RVD tarafından duyurulmuş olup, belirtilen tarihler ve isimler haber metninde korunmuştur.