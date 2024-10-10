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Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu

Hollanda'da bir avukat, 1000 İsrailli asker hakkında savaş suçları nedeniyle UCM'ye suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:59
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu

Hollandalı Avukat Harun Raza'dan Önemli Başvuru

Hollanda merkezli insan hakları girişimi olan 30 Mart Hareketi'nin temsilcisi avukat Harun Raza, İsrail Ordusu'nda görev alarak Gazze'deki savaş suçlarına karışan 1000 İsrailli asker hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM) nezdinde suç duyurusunda bulundu.

Suçlamaların Gerekçeleri ve Deliller

30 Mart Hareketi, Avrupa'daki aktivistler tarafından Gazze'deki soykırımın önlenmesi amacını gütmek üzere kurulmuştur ve adını, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait toprakların gaspını protesto eden hareketten almıştır. Avukat Harun Raza, UCM'ye sunduğu dilekçenin gerekçelerini, Gazze'deki soykırımın üzerinden geçen bir yıl dolayısıyla mağdurlar adına yaptığını belirtti.

Raza, "Suç duyurumuz, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından belgelenmiş kanıtlara ve 30 Mart Hareketi araştırma ekibinin sosyal medya ve internetten yaptığı altı aylık inceleme sonucunda elde ettiği görüntülerin delil niteliğine dayanıyor." dedi.

Sosyal Medya Paylaşımları ve Tehditler

Şikayet edilen askerlerin, Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği suçları sosyal medya platformları üzerinden gururla paylaştığını kaydeden Raza, bu davranışların Roma Statüsü'nde belirtilen kişilik ve haysiyet ihlalleri gibi ciddi suçları da oluşturduğunu vurguladı.

Dilekçenin İçeriği ve Sonuç Beklentisi

Raza, başvuru dosyasının 428 sayfadan oluştuğunu ve dilekçede her bir İsrail askerinin işlediği suçların detaylarının belirtildiğini aktardı. Daha önce de UCM'ye benzer şikayetlerde bulunduklarını, ancak henüz bir geri dönüş almadıklarını belirten Raza, çifte vatandaşlık sahibi İsrailli askerler için ulusal mahkemelerde yargılama sürecini başlatmayı planladıklarını ifade etti.

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