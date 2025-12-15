Hong Kong: Jimmy Lai 'yabancı güçlerle işbirliği' suçundan suçlu bulundu

Mahkeme kararı ve gerekçesi

Jimmy Lai, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlükteki ulusal güvenlik yasası (NSL) uyarınca yabancı güçlerle işbirliği yapmak suçundan suçlu bulundu.

Mahkeme, hazırlanan 855 sayfalık gerekçede Lai’nin 2021 yılı Haziran ayında kapatılan kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesini yabancı hükümetlere Hong Kong ve Çin’e yaptırım uygulamaları için baskı yapmak amacıyla kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Yargıç Esther Toh, Lai’nin 'Çin Halk Cumhuriyeti’ne nefret beslediğine dair hiç şüphe olmadığını' belirtti ve Lai’nin 'Hong Kong halkına yardım etme bahanesiyle ABD’yi sürekli olarak Çin hükümetini devirmeye davet ettiğini' kaydetti.

78 yaşındaki Lai, Aralık 2020'den bu yana hapiste bulunuyor ve hakkında ömür boyu hapis cezası talebi bulunuyor. Lai, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor; ceza kararının önümüzdeki yılın başlarında açıklanması bekleniyor.

Lai'nin savunması ve görüşmeleri

Kasım ayındaki ifadesinde Lai, tüm suçlamaları reddettiğini ve Hong Kong’un dış politikasını etkilemek amacıyla 'asla' yabancı bağlantılarını kullanmadığını söyledi. Lai, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesine ilişkin olarak 'O bana sorduğunda, Hong Kong’da olanları ona aktardım' dedi. Dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ilgili ise Pompeo’dan 'bir şey yapmasını değil, Hong Kong’a desteğini dile getirmesini' istediğini belirtti.

Arka plan: 2019 protestoları ve tasarının akıbeti

2019 yılında Çin ana karasına iade kolaylığı getiren yasa tasarısı muhalefetin tepkisiyle karşılaşmış, binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve eylemler haftalarca sürmüştü. Şiddet olayları ve tutuklamalar yaşanan protestolar sonucunda tasarı aynı yıl Haziran ayında askıya alındı ve Eylül ayında iptal edildi; ancak göstericiler hükümetin istifasını talep ederek eylemlerini yıl sonuna kadar sürdürdü.

