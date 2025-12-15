DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,37 -1,01%
BITCOIN
3.836.434,83 -1,34%

Hong Kong: Jimmy Lai 'yabancı güçlerle işbirliği' suçundan suçlu bulundu

Jimmy Lai, Hong Kong mahkemesi tarafından ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı güçlerle işbirliği suçundan suçlu bulundu; cezası önümüzdeki yıl açıklanacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:23
Hong Kong: Jimmy Lai 'yabancı güçlerle işbirliği' suçundan suçlu bulundu

Hong Kong: Jimmy Lai 'yabancı güçlerle işbirliği' suçundan suçlu bulundu

Mahkeme kararı ve gerekçesi

Jimmy Lai, Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yürürlükteki ulusal güvenlik yasası (NSL) uyarınca yabancı güçlerle işbirliği yapmak suçundan suçlu bulundu.

Mahkeme, hazırlanan 855 sayfalık gerekçede Lai’nin 2021 yılı Haziran ayında kapatılan kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesini yabancı hükümetlere Hong Kong ve Çin’e yaptırım uygulamaları için baskı yapmak amacıyla kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Yargıç Esther Toh, Lai’nin 'Çin Halk Cumhuriyeti’ne nefret beslediğine dair hiç şüphe olmadığını' belirtti ve Lai’nin 'Hong Kong halkına yardım etme bahanesiyle ABD’yi sürekli olarak Çin hükümetini devirmeye davet ettiğini' kaydetti.

78 yaşındaki Lai, Aralık 2020'den bu yana hapiste bulunuyor ve hakkında ömür boyu hapis cezası talebi bulunuyor. Lai, kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor; ceza kararının önümüzdeki yılın başlarında açıklanması bekleniyor.

Lai'nin savunması ve görüşmeleri

Kasım ayındaki ifadesinde Lai, tüm suçlamaları reddettiğini ve Hong Kong’un dış politikasını etkilemek amacıyla 'asla' yabancı bağlantılarını kullanmadığını söyledi. Lai, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesine ilişkin olarak 'O bana sorduğunda, Hong Kong’da olanları ona aktardım' dedi. Dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ilgili ise Pompeo’dan 'bir şey yapmasını değil, Hong Kong’a desteğini dile getirmesini' istediğini belirtti.

Arka plan: 2019 protestoları ve tasarının akıbeti

2019 yılında Çin ana karasına iade kolaylığı getiren yasa tasarısı muhalefetin tepkisiyle karşılaşmış, binlerce kişi sokaklara dökülmüş ve eylemler haftalarca sürmüştü. Şiddet olayları ve tutuklamalar yaşanan protestolar sonucunda tasarı aynı yıl Haziran ayında askıya alındı ve Eylül ayında iptal edildi; ancak göstericiler hükümetin istifasını talep ederek eylemlerini yıl sonuna kadar sürdürdü.

ÇİN'İN HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ'NDE HAPİSTE BULUNAN DEMOKRASİ YANLISI MEDYA PATRONU AKTİVİST...

ÇİN'İN HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ'NDE HAPİSTE BULUNAN DEMOKRASİ YANLISI MEDYA PATRONU AKTİVİST JİMMY LAİ, ULUSAL GÜVENLİK YASASI (NSL) UYARINCA YABANCI GÜÇLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK SUÇUNDAN SUÇLU BULUNDU.

ÇİN'İN HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ'NDE HAPİSTE BULUNAN DEMOKRASİ YANLISI MEDYA PATRONU AKTİVİST...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri