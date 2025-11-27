Hopa'da Martıların 'Beyaz Dalga' Dansı Görsel Şölen Yarattı

Deniz üzerinde eşsiz uyum

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında deniz üzerinde toplanan yüzlerce martı, hamsi sürüsünü takip ederek izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Kıyıya yakın bölgede toplanan martılar, uçuş sırasında ortaya koydukları ahenkli hareketlerle adeta beyaz bir dalga görüntüsü oluşturdu ve deniz üzerinde büyüleyici bir manzara yarattı.

Bu eşsiz anlar, Merve Numanoğlu’nun cep telefonu kamerasına yansıdı; kaydedilen görüntüler kısa sürede yayıldı.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi gördü ve izleyenleri mest etti. Görüntüler, deniz ekosistemindeki toplu hareketlerin görsel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

