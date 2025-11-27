Hopa'da Martıların 'Beyaz Dalga' Dansı Görsel Şölen Yarattı

Hopa açıklarında yüzlerce martı, hamsi sürüsünü takip ederek oluşturduğu uyumlu uçuşlarla görsel bir şölen sundu; görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:33
Hopa'da Martıların 'Beyaz Dalga' Dansı Görsel Şölen Yarattı

Hopa'da Martıların 'Beyaz Dalga' Dansı Görsel Şölen Yarattı

Deniz üzerinde eşsiz uyum

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında deniz üzerinde toplanan yüzlerce martı, hamsi sürüsünü takip ederek izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

Kıyıya yakın bölgede toplanan martılar, uçuş sırasında ortaya koydukları ahenkli hareketlerle adeta beyaz bir dalga görüntüsü oluşturdu ve deniz üzerinde büyüleyici bir manzara yarattı.

Bu eşsiz anlar, Merve Numanoğlu’nun cep telefonu kamerasına yansıdı; kaydedilen görüntüler kısa sürede yayıldı.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi gördü ve izleyenleri mest etti. Görüntüler, deniz ekosistemindeki toplu hareketlerin görsel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

HOPA’DA DENİZ ÜZERİNDE TOPLANAN YÜZLERCE MARTI, DALGAYI ANDIRAN UYUMLU HAREKETLERİYLE İZLEYENLERE...

HOPA’DA DENİZ ÜZERİNDE TOPLANAN YÜZLERCE MARTI, DALGAYI ANDIRAN UYUMLU HAREKETLERİYLE İZLEYENLERE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU.

HOPA’DA DENİZ ÜZERİNDE TOPLANAN YÜZLERCE MARTI, DALGAYI ANDIRAN UYUMLU HAREKETLERİYLE İZLEYENLERE...

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı