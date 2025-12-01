Hopa'da Orman Yangını Söndürüldü — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Hopa'da 30 Kasım 2025 sabaha karşı başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma çalışmaları Artvin ve Trabzon ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:19
Hopa'da orman yangını kontrol altına alındı

Artvin'in Hopa ilçesi Yoldere ve Başoba köyleri arasında 30 Kasım 2025 sabaha karşı başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Olayın seyri ve müdahale

Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangın, örtü yangını şeklinde yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili oldu. İhbarın ardından Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve çevre belediyelerin ekipleri bölgeye yönlendirildi. Müdahale kapsamında toplam 135 personel ve 32 araç görev aldı.

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, gece saat 03.00 itibarıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Artvin ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekipler, bölgedeki yeniden tutuşma riskine karşı gün boyu soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olası yeni sıcak noktalar için denetimlerin devam ettiğini bildirdi.

