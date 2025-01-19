Hrant Dink İçin Anma Töreni Düzenlendi

Agos Gazetesi'nin önünde Hrant Dink için düzenlenen anma törenine ailesi, arkadaşları ve siyasetçiler katıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:13
Hrant Dink İçin Anma Töreni Düzenlendi

Agos Gazetesi Önünde Hrant Dink Anıldı

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de yaşamını yitiren Hrant Dink için anma töreni gerçekleştirildi. Tören, gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde yapıldı.

Dink’in ailesi, yakınları ve birçok arkadaşının katılım gösterdiği etkinlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler de yer aldı. Kalabalık grup, ellerinde pankartlarla Şişli Meydanı'ndan yürüyüş yaparak, Dink’in anısına saygı duruşunda bulundu.

Katılımcılar, Hrant Dink'in vurulduğu yere kırmızı karanfil bıraktı ve mum yaktı. Ayrıca alanda Türkçe, Kürtçe ve Ermenice dövizler sergilendi. Binanın cephesine ise Hrant Dink'in fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı.

Hatıralarla Tazelenen Özgürlük Mücadelesi

Etkinlikte, Dink'in sesinden bir konuşma dinletildi, katılımcılar ortak sloganlar attı. Dink’in arkadaşı Takuhi Tomasyan, törende yaptığı konuşmada, “Canım Hrant'ım, canım kardeşim, o korkunç 19 Ocak 2007 tarihinden bu yana tam 18 yıl geçti. Her yıl 19 Ocak’ta seni anmak için binlerce can kardeşin burada toplandı” ifadelerini kullandı.

Törende, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi birçok isim de yer aldı. Etkinlik dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve cadde trafiğe kapatıldı.

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink...

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi. Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde düzenlenen törene, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Dink'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink...

Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi. Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde düzenlenen törene, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Dink'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

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