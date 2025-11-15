HSK Üyeleri Samsun Adliyelerini Ziyaret Etti

HSK üyeleri Samsun adliyelerinde hakim ve savcılarla bir araya geldi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Samsun’daki adliyeleri ziyaret ederek hakim ve cumhuriyet savcılarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin detayları

HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ile 2. Daire Üyesi Cengiz Aydemir, Samsun Adliyesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesini ayrı ayrı ziyaret ederek toplantılar yaptı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda hakim ve savcıların talep ve istekleri dinlenip not alındı; taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) ÜYELERİ SAMSUN’DAKİ ADLİYELERİ ZİYARET EDEREK HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARIYLA BİR ARAYA GELDİ.