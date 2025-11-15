HSK Üyeleri Samsun Adliyelerini Ziyaret Etti

HSK üyeleri, Samsun Adliyesi ile Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerini ziyaret ederek hakim ve cumhuriyet savcılarının taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:07
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Samsun’daki adliyeleri ziyaret ederek hakim ve cumhuriyet savcılarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaretin detayları

HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel ile 2. Daire Üyesi Cengiz Aydemir, Samsun Adliyesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesini ayrı ayrı ziyaret ederek toplantılar yaptı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda hakim ve savcıların talep ve istekleri dinlenip not alındı; taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

