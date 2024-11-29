HÜDA PAR'lı Demir: İnşaat Sektörü Yatırım Aracı Olmaktan Çıkarılmalı

HÜDA PAR'lı Demir, İnşaat Sektöründe Acil Değişimler Talep Ediyor

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, inşaat sektörünün yatırım aracı olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade etti. Demir, vatandaşların mesken sahibi olmasının bu değişimle mümkün olacağını belirtti ve yabancılara konut satışlarında sıkı kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis'te Basın Toplantısı Düzenledi

Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin gündeminde bulunan bir kanun teklifini anlattı. Bu teklif, hem Türkiye hem de İsrail vatandaşı olan ve İsrail'in katliamlarına katılanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını hedefliyor. Demir, bu düzenlemenin bekletilmesinin Filistinli kardeşlerimiz için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kira Artışlarına Dikkat Çekti

Demir, kira artışlarının kontrolden çıktığını belirterek, konut arzının bu süreçte artması gerekirken azaldığını ifade etti. "Vatandaşın alım gücünün düştüğü bir ortamda yalnızca yatırımcılara yapılan konut satışlarının, inşaat sektöründe tekelleşmeye yol açacağını düşünüyorum" dedi. Ayrıca, bu durumun dar gelirli vatandaşları daha da mağdur edeceğini vurguladı.

TOKİ’nin Rolü Önemli

Demir, TOKİ aracılığıyla vatandaşların satın alma gücüne uygun konut arzının sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tüm il ve ilçelerde komisyonlar oluşturularak kira artış oranlarının bu komisyonlar tarafından belirlenmesinin önemine dikkat çekti. "Mülk sahiplerinin kiraları yüksek oranlara çekmesi durumu ile karşı karşıya kalacağız, bu da vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.