HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç’ten Araç Muayene Ücretlerine Eleştiri

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, araç muayene ücretlerinin makul seviyeye çekilmesini ve fiyat farkı alınmamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:32
HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç’ten Araç Muayene Ücretlerine Eleştiri

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç’ten Araç Muayene Ücretlerine Eleştiri

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında araç muayene ücretlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Dinç, "Araç muayene ücreti makul bir seviyeye çekilsin ve fiyat farkı alınmasın." ifadelerini kullandı.

Mersin Havalimanı ve Ulaşım Sorunları

Faruk Dinç, ayrıca açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgeye sağladığı katkıyı vurguladı. Ancak, Mersin’den havalimanına ulaşım için ödenen 300 liranın yüksek olduğunu belirterek, bu konuda da düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Diyarbakırlı Vatandaşlarla Görüşmeler

Diyarbakırlı vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Dinç, sorunlarını dinlediklerini aktardı. Özellikle, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alamama sorununun, Diyarbakır’daki şehir hastanesinin tamamlanmaması ile bağlantılı olduğunu savundu. Dinç, şehir hastanesinin yapımının bir an önce tamamlanmasını öncelik olarak istedi.

Araç Muayene Ücretlerindeki Yüksek Fiyatlar

Ayrıca, araç muayene ücretleriyle ilgili sıkıntıları gündeme getiren Dinç, 2 bin 621 liralık araç muayene ücretinin yüksek olduğunu vurguladı. Özellikle, kredi kartıyla yapılan işlemlerde ek ücret alınmasına dikkat çekerek, bu uygulamanın sonlanmasını talep etti.

Dinç, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hükümetin bu konuyla ilgili adım atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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