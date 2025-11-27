Hüseyin Kök: Ülkemizde yasal kalışı olan yabancı sayısı 3 milyon 611 bin 218

Göç ve Aile Temalı 4’üncü Uluslararası Göç Konferansı'nda açıklamalar

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, 26 Kasım tarihi itibarıyla Türkiye'de yasal kalışı olan yabancı sayısının 3 milyon 611 bin 218 olduğunu açıkladı. Kök, verilerin detaylarına ve göç yönetimine ilişkin uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

Konferans, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı katıldı.

Göç bir nüfus hareketinden öte

Kök, konuşmasında göçün yalnızca nüfus hareketi olmadığını, toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunu etkileyen dinamik bir süreç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin göç çalışmalarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde ve Bakanımız Ali Yerlikaya destekleriyle bütüncül ve stratejik bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti.

Düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, gönüllü geri dönüş, entegre sınır yönetimi, düzensiz göç ve insan ticaretiyle mücadele ile uyum ve iletişim alanlarında örnek uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. Tüm çalışmaların hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden yürütüldüğünü aktardı.

Sayısal veriler ve uygulamalar

Kök, yabancı nüfusa ilişkin ayrıntıları şu şekilde paylaştı: 2 milyon 375 bin 909 kişi geçici koruma altındaki Suriyelilerden; 147 bin 629 kişi ise diğer uyruklardan olup ülkemizden uluslararası koruma talep edenlerden oluşuyor. Turizm, çalışma, yatırım ve ticaret amaçlı gelen 1 milyon 87 bin 680 yabancı ise ikamet veya çalışma izniyle Türkiye'de bulunuyor. Bu sayılar, her hafta resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Uygulamalara ilişkin örnekler veren Kök, YÖK ile imzalanan protokolle uluslararası üniversite öğrencilerinin ikamet başvurularının kolaylaştırıldığını ve yabancıların ikamet izni başvurularının noterlikler üzerinden de yapılabilmesinin mümkün hale geldiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele ve mobil uygulamalar

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede kaynak ülkede başlayan beş ayaklı bir strateji uyguladığını belirten Kök, bu ayakları şu şekilde sıraladı: sorunun kaynağında çözüm, etkili sınır güvenliği, ülke içinde etkin yakalama, düzensiz işgücüyle mücadele ve etkin geri gönderme mekanizmaları.

2023 yılı Temmuz ayında başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasının dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Kök, uygulamanın ilk olarak İstanbul'da başladığını ve bugün 81 ilin tamamında, 375 mobil göç noktası aracı ile hizmet verildiğini aktardı. Ülkemizin artık düzensiz göç rotası olmaktan çıkmış olduğunu vurguladı.

Kök, dünyada ilk kez hayata geçirilen 'Öncü Göçmen' uygulamasının 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında başarıyla tamamlandığını, gönüllü geri dönüş yapmak isteyenlerin ülkelerine giriş-çıkış yapmalarına izin verildiğini ve programın uluslararası otoritelerce övgüyle karşılandığını bildirdi.

Ayrıca, 6458 Sayılı Kanun kapsamında dezavantajlı grupların 'özel ihtiyaç sahibi' olarak tanımlandığını, bu kişilerin tespiti için il müdürlüklerinde uzman personel görevlendirildiğini ve koruma masaları oluşturulduğunu belirtti.

İletişim hatları ve kurtarma verileri

Kök, iletişim merkezlerinin önemine dikkat çekerek YİMER 157 iletişim merkezinin 26 milyondan fazla çağrı karşıladığını ve gelen ihbarlarla 15 binden fazla kişinin hayatının kurtarılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Konferansta yapılan açıklamalar, Türkiye'nin göç yönetimi politikalarının kapsamını, istatistiklerini ve yürütülen uygulamaların uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

