Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail Bağlantılı Gemilere Yılda 193 Saldırı Düzenledi

Husiler, Bir Yılda 193 Gemiyi Hedef Aldıklarını Duyurdu

Yemen merkezli Husi hareketi, geçtiğimiz bir yıl içerisinde Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana 193 gemiyi hedef aldıklarını bildirdi. Husi lideri Abdulmelik el-Husi, el-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, 1000'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattıklarını belirtti.

Filistin Halkı İçin Duruşumuz Devam Ediyor

Abdulmelik el-Husi, "Yemen cephesinde Filistin halkının zaferi için dini, ahlaki, insani ve ilkesel pozisyonumuzu sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı. Husi, Kızıldeniz üzerinden geçiş yapan ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı gemilere odaklandıklarını vurguladı.

Saldırı İstatistikleri ve Askeri Güç Geliştirimi

Husi, "11 Amerikan silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdük," diyerek, Yemen'e hava ve denizden toplam 774 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 340 kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca, Husi, askeri güçlerini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.