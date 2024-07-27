Husiler'den ABD ve İngiltere'ye Hava Saldırısı İddiası

Yemen'deki Gelişmeler

Yemen'de İran destekli Husi milisleri, geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine bağlı Hudeyde Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husi milislerin El-Mesira televizyonunun Telegram hesabında yer alan habere göre, söz konusu saldırılarla ilgili olarak havalimanında bir hasar oluşup oluşmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Önceki Saldırılar ve Kızıldeniz'deki Durum

Bu açıklama, Husilerin daha önce de ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği iddialarını gündeme getiriyor. Ayrıca, Husilerin, 31 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık vermek amacıyla Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyduğu ve bu gemilere insansız hava araçları ile saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

Husilerin bu eylemleri, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına yol açtı. ABD, bu durumu dikkate alarak, 18 Aralık 2023'te Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki kontrol altındaki bölgelere yönelik saldırıları üzerine, Husiler bu ülkelere ait tüm gemileri hedef alacaklarını bildirdi.