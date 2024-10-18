Husiler'den Arap Denizi'nde İHA ile Gemilere Saldırı

Husiler, Arap Denizi'nde İHA ile Gemilere Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husi militanları, Arap Denizi'nde "Megalopolis" adlı ticari bir gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hüsi Sözcüsünden Açıklama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının, İsrail limanlarıyla işbirliği içerisinde olan bir şirkete ait olan gemiye gerçekleştiğini belirtti. Seri, süreç boyunca İsrail ile bağlantılı gemilerin hedef alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Husilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, 31 Ekim 2023 itibarıyla Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere saldırılar düzenlediği ve bazılarını da ele geçirdiği bildiriliyor. Bu olayların ardından pek çok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticaret güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle 18 Aralık 2023'te çok uluslu "Refah Muhafızı Operasyonu"nu başlattı. Bu çerçevede, Husi güçlerine karşı uluslararası bir deniz görev gücü oluşturuldu. ABD, bu süreçte Yemen'den fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını defalarca düşürdüğünü açıkladı.

Avrupa Birliği ve İtalya'nın Katkıları

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak adına 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart’ta parlamentodan aldığı onayla bu misyona katılarak taktik komutayı devraldı.

Ticaret Rotaları

Yıllık küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden geçtiği düşünülüyor; bu durum, bölgede yaşanan gerilimlerin uluslararası ticaretteki etkilerini artırıyor.