Huzur İstanbul Operasyonu: 873 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da Huzur İstanbul uygulamasında, aralarında 413 aranan şüphelinin de bulunduğu 873 kişi gözaltına alındı; silah, uyuşturucu ve trafik cezaları ele geçti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:55
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dün gerçekleştirilen Huzur İstanbul uygulamasında, çeşitli suçlardan arananlar da dahil olmak üzere 873 kişi gözaltına alındı. Operasyon, iki aşamada yürütüldü ve kapsamlı denetimler yapıldı.

Uygulamanın iki aşaması

Uygulamanın ilk aşaması 20.00-22.00 saatlerinde, 212 noktada 1353 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması olarak gerçekleştirildi. Operasyona bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında, umuma açık yerlerde yapılan denetimlerle sürdü ve bu aşamada 1251 personel görev aldı.

Sorgulama ve gözaltılar

Uygulama kapsamında toplam 354.510 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 413 şüphelinin de aralarında bulunduğu 873 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 17 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 184 fişek bulundu. Uyuşturucu madde olarak 2621 gram madde ve 13 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucudan sağlandığı değerlendirilen 65.767 lira da operasyon kapsamında ele alındı.

İş yerleri, yabancı uyruklular ve idari işlemler

Ekipler toplam 240 umuma açık iş yerini denetledi. Denetimler sırasında 20 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, 16 kişi ve 1 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.

Trafik denetimleri ve cezalar

Trafik denetimlerinde 56.554 araç ve 3.270 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde 2.327 araç ve motosiklet ile 13 sürücü hakkında işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi. Toplamda 656.117 lira trafik cezası kesildi.

