Huzur İstanbul Uygulaması: 550 Kişi Gözaltına Alındı, 210 Aranan Şüpheli Yakalandı

Huzur İstanbul uygulamasında 550 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Huzur İstanbul uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli dahil olmak üzere toplam 550 kişi gözaltına alındı.

Uygulama aşamaları ve katılım

Uygulama iki aşamalı yapıldı. İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında, 211 noktada ve 1351 personelin katılımıyla sabit yol kontrolleri şeklinde gerçekleştirildi. Bu aşamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi. İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetim olarak yapıldı.

Kontroller ve yakalamalar

Uygulama kapsamında 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 210 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 550 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler ve uyuşturucu

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 86 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

İş yeri ve yabancı uyruklu denetimleri

Ekiplerce 609 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 42 kişiye ve 2 iş yerine idari işlem uygulandı.

Trafik denetimleri

Trafik denetimlerinde 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem yapıldı, 15 araç trafikten men edildi. Toplamda 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.