IAGS: İsrail Gazze'de Soykırım Yaptı — 500 Akademisyenin Kararı ve İsrail'in Tepkisi

IAGS, Gazze'de Soykırım İlan Etti; İsrail Kararı Reddetti

Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Derneği (IAGS), 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar ve uygulanan insani yardım ablukası çerçevesinde Gazze Şeridi'nde soykırım yapıldığını ilan etti. Tel Aviv yönetimi ise derneğin kararını reddederek tepki gösterdi.

IAGS'nin Kararının Temel Bulguları

IAGS'nin yayımladığı 3 sayfalık kararda, İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalar ve eylemlerin 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2. Maddesindeki yasal soykırım tanımına uyduğu belirtildi. Dernek üyelerinden oluşan 500 akademisyenin %86'sı kararı destekledi.

Kararda, İsrail hükümetinin Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen, kasıtlı saldırılarda bulunduğu; bunun sistematik ve yaygın biçimde insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım teşkil ettiği vurgulandı. BM tahminlerine göre Gazze Şeridi'nde 59 binden fazla sivilin öldüğü, 143 binden fazla kişinin yaralandığı ve sakat kaldığı aktarıldı.

IAGS, soykırım niteliği taşıyan eylemler arasında işkence, keyfi gözaltı, cinsel ve üreme sağlığına yönelik şiddet ile sağlık çalışanlarına, insani yardım çalışanlarına ve gazetecilere yönelik kasıtlı saldırıları sıraladı.

İnsanlık Krizi: Abluka, Zorla Yerinden Etme ve Altyapı Tahribatı

Kararda ayrıca Gazze halkının hayatta kalması için gerekli yiyecek, su, ilaç ve elektrik girişine kasıtlı izin verilmediği; 2,3 milyon Filistinlinin neredeyse tamamının defalarca zorla yerinden edildiği ve bölgedeki konut altyapısının %90'ından fazlasının İsrail tarafından yıkıldığı belirtildi. IAGS, bu saldırı ve abluka politikalarının aileler ve nesiller üzerinde yok edici etkileri olduğuna dikkat çekti.

Yetkililerin Sözleri ve İddialar

Kara raporunda, İsrailli ordu ve sivil yönetimdeki üst düzey yetkililerin Gazze'deki Filistinlileri bir bütün olarak düşman ve 'insanımsı hayvan' olarak nitelendirdiği hatırlatıldı. İsrailli yetkililerin Gazze'ye 'azami ölçüde zarar verme', Gazze'yi 'dümdüz etme', Gazze'yi 'cehenneme çevirme' ve 'yok etme niyetlerini' açıkça dile getirdikleri ifade edildi.

Raporda ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmaksızın Gazze Şeridi'nden zorla sürülmesi planını onayladığı; BM'nin bu eylemi 'etnik temizlik' olarak nitelediği hatırlatıldı.

IAGS'ın Çağrısı ve İsrail'in Yanıtı

IAGS, Tel Aviv yönetimini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden tüm eylemleri derhal durdurmaya çağırdı. Buna karşılık İsrail, derneğin kararını reddederek açıklamada kararın 'Hamas'tan gelen bilgiler ışığında hazırlandığını' iddia etti ve IAGS'nın Gazze'de soykırım işlendiği yönündeki tespitini inkar etti.