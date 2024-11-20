İBB Başkanı İmamoğlu'nun İhaleye Fesat Karıştırma Davasında Duruşma Ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Yargı Süreci Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bir firmaya ihale verdiği iddiasıyla ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılanmaya devam ediyor. Duruşma, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Ayrıntıları ve Erteleme Kararı

Duruşmaya, İmamoğlu ile birlikte tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ve davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, geçici görevlendirme ile duruşmaya katıldığını ifade etti ve dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, savcının dosya hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ilerleyen raporlarda suç unsurlarının tespit edilmediğini belirterek, duruşmanın en kısa sürede devam etmesini talep etti. Diğer sanıkların avukatları da, savcının mütalaasını hazırlaması için sürelere dikkat çekerek duruşmanın ertelenmesini istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının taleplerini reddederken, cumhuriyet savcısına mütalaasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 8 Ocak 2025'e erteledi.

Duruşmaya Katılım ve Açıklamalar

Duruşmayı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi bazı partililer de takip etti. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, mütalaasını hazırlamakta olan savcının raporlu olmasının duruşmanın uzamasına neden olduğuna dikkat çekti. Özer, yargılamanın 685. gününde olunduğunu ve henüz esas hakkındaki mütalaayı beklediklerini ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de savcılık sürecinin uzatılmak istendiğini vurgulayarak duruşmadaki talepler hakkında yorumda bulundu.

İddianame ve Suçlamalar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbarcı olarak yer alırken, İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianameye göre, 29 Aralık 2015’te Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleştirilen bir ihale sürecinde, yeterlilik kriterlerine uymayan bir firmanın ihaleye katıldığı öne sürülüyor.

İddianamede, sanıkların bu süreçte kamu zararına neden oldukları ve ihale koşullarını ihlal ettikleri belirtiliyor. Bu durum, kamu kurumuna 250 bin 86 lira zara yol açmıştır.

Sürecin devamında gelişmelerin yaşanması beklenirken, yargılama süreci hakkında ortaya atılan iddialar ve savcılığın duruşmalar üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.