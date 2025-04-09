İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, belediyeye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden, sağlık durumu nedeniyle "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

Tahliye kararı sonrası işlemleri tamamlanan Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı. Cezaevi yakınında bulunan bir dinlenme tesisinde, yakınları tarafından karşılandı.

Polat’ın Açıklamaları

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Polat, "Herkese selamlarımı iletiyorum. Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Şu an sadece dinlenmem lazım. Çok yorgunum." dedi.

1-2 saat önce tansiyon kontrolü yaptırdığını belirten Polat, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanların ne yazdığına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü onlara ulaşamadım ama kalpten bu toprakların insanını hem seviyorum hem de çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kendi kullandığı araçla dinlenme tesisinden ayrıldı.

Olayın Arka Planı

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görmüştü. Polat’a yapılan anjiyonun ardından 31 Mart’ta taburcu edilerek ceza infaz kurumuna geri gönderilmişti.

Son olarak, dün sabah sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat, burada muayene edilerek yeniden cezaevine götürüldü. Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu, Polat’ın sağlık durumuna dair yapılan tetkiklerin sonuçları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve sağlık durumu nedeniyle "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinden tahliye edildi.