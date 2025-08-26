İBB Halk Ekmek'in glütensiz üretim binası törenle açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde glütensiz üretim yapacak yeni bina, düzenlenen törenin ardından hizmete girdi.

Tesiste üretim kapasitesi ve hedefler

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuşmasında fabrikanın 1978'de Halk Ekmek'i kuran CHP'nin değerli ismi Ahmet İsvan'ın adını taşıdığını hatırlattı. Aslan, tesisin açılmasıyla üretimin arttığını vurgulayarak, "İçerisinde bulunduğumuz bu fabrika, Türkiye’nin en modern, en büyük ekmek fabrikası." dedi.

Aslan, fabrikanın 78 binden fazla metrekarelik bir yerleşkede yer aldığını, 3 farklı üretim tesisi bulunduğunu ve günlük yaklaşık 1,8 milyon adet normal ve bir o kadar da çeşit ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti. "Her gün 1,2 milyon İstanbullunun sofrasına ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Aslan, yeni glütensiz üretim tesisinin glüten hassasiyeti olanlara uygun ve uygun fiyatlarla sağlıklı ürünler sunacağını kaydetti.

Tören ve incelemeler

Konuşmaların ardından Nuri Aslan ve beraberindeki heyet yeni tesiste incelemelerde bulundu.

Törene; Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir ve Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Derya Atacan de katıldı.