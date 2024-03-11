Bist 100
9.278,11 1%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,09 0,29%
ALTIN
2.232,15 0,42%

İBB, İstanbul Metroları İçin Ramazan Ayında Özel Sefer Saatleri Belirledi

Ramazan ayı sebebiyle Metro İstanbul, sefer saatlerinde düzenlemeye giderek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı metrolarda seferlerin gece 01.00'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:04
İBB, İstanbul Metroları İçin Ramazan Ayında Özel Sefer Saatleri Belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, ramazan ayına özel olarak sefer saatlerinde düzenleme yapma kararı aldı. "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nın işletmesini üstlenen Metro İstanbul, ramazan ayı boyunca seferlerini gece 01.00'e kadar sürdürecek. 

Ayrıca, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması da devam edecek. 

İETT'nin 11 hatta gerçekleştirdiği gece hatları da ramazan ayında da kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarına yönelik yapılan bu düzenlemeler, ramazan ayı boyunca şehir içi ulaşımda daha fazla esneklik ve konfor sağlamayı hedefliyor.

istanbul

İLGİLİ HABERLER

Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Çalışanlara kabus gibi haber! O tarihlerde maaştan 345 TL kesilecek

Çalışanlara kabus gibi haber! O tarihlerde maaştan 345 TL kesilecek

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu

KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
2
Eşinin annesine bunu yapan yandı! Tam 100.000 TL ödemek zorunda kalacaklar!
3
Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Sert Yanıt: "Bir Şey Diyeceğim, Diyemiyorum"
4
Son Seçimi Doğru Bilen Hakan Bayrakçı Son Anketi Açıkladı: İstanbul Seçiminde Son Durum Ne, Kim Önde?
5
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
6
Tüm marketlerde sistem değişti! 1 Haziran sonrası artık böyle olacak
7
Emeklilik bekleyenler yıkılacak! SGK'dan karalar bağlatan karar çıktı

Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek

Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Ucuz araba arayanların aradığı liste! 2024 yılında bu listedekilerden daha ucuzu yok!

Kartını hazırlayan akaryakıt almaya koşuyor! 150 TL indirim geldi başvuran götürüyor

Çalışanlara kabus gibi haber! O tarihlerde maaştan 345 TL kesilecek

Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek

KPSS 60-62-65 puanla personel alımı! Üniversite başvuru şartlarını duyurdu

Fiat Egea'ya 10.000 TL'lik indirim! Fiyat listesi görenlerin başını döndürecek

Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! O tarihi kaçıran bir daha altın alamayacak

Ayak kokusundan illallah edenler denesin! Anında kokuyu tarihe gömüyor

Sigara içenler akın akın satın alıyor! Akciğeri 30 TL'ye jet hızıyla temizliyor

Memur olmak için şans kapıyı çaldı! O kurumlar KPSS şartıyla ilana çıktı