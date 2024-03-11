İBB, İstanbul Metroları İçin Ramazan Ayında Özel Sefer Saatleri Belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, ramazan ayına özel olarak sefer saatlerinde düzenleme yapma kararı aldı. "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nın işletmesini üstlenen Metro İstanbul, ramazan ayı boyunca seferlerini gece 01.00'e kadar sürdürecek.

Ayrıca, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması da devam edecek.

İETT'nin 11 hatta gerçekleştirdiği gece hatları da ramazan ayında da kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. İstanbul'da toplu taşıma kullanıcılarına yönelik yapılan bu düzenlemeler, ramazan ayı boyunca şehir içi ulaşımda daha fazla esneklik ve konfor sağlamayı hedefliyor.



