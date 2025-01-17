İBB Meclisinde Melen Suyuna Atık Su Karıştığı İddiası Tartışıldı

İBB Meclisi'nde Melen suyuna lağım suyu karıştığına dair önerge verildi. Sağlık tehdidi ve önlemler gündemde.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:50
İBB Meclisinde Melen Suyuna Atık Su Karıştığı İddiası Tartışıldı

İBB Meclisinde Melen Suyuna Atık Su Karıştığı İddiası Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul'a su sağlayan Melen Nehri'nde lağım suyu karıştığını belirten bir soru önergesini gündemine aldı. Oturum, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten, İstanbul'a su sağlayan Melen'e atık su karıştığına dair ciddi endişeleri dile getirdi. Özten, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, İBB bağlı kuruluşu İSKİ'nin Melen üzerinden Düzce’ye yapması gereken yatırımları 5 yıldır gerçekleştirmediğini ve İSKİ'nin derelerin temizliği konusundaki sorumluluklarını yerine getirmediğini açıkladığını belirtti.

Özten, Melen üzerinden gelen suya atık su karışmasının İstanbul halkının sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak İBB'nin bu konuda ne tür çalışmalar yürüttüğünü sordu. Özen'in yönelttiği sorular arasında, Melen Havzası için planlanan işlerin neler olduğu ve bu havzaya ayrılan bütçenin toplamın yüzde kaçını oluşturduğu da yer aldı.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, Düzce'deki İSKİ yatırımlarını gündeme getirerek, "İdaremiz, 2019'dan itibaren toplam 45 bin 831 metre atık su şebeke kolektör hatlarının imalatını tamamlamıştır" dedi. Özcan, Melen Havzası Atık Su Şebekesi ve Kolektörleri İnşaat İhalesi'nin bedelinin 2 milyar 623 milyon lira olduğunu ve bu projenin 50,5 kilometre atık su şebeke imalatını kapsadığını açıkladı.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'un su sorununa yönelik AK Parti belediyeciliğinin çalışmalarını hatırlatarak, İBB'nin bugüne kadar yeni su kaynakları üretemediğini ve geçmişte planlanan dört atık su arıtma tesisinin kaybolduğunu belirtti. Türkyılmaz, Melen'de karışan lağım sularıyla ilgili alınan önlemlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Soru önergesi, yapılan oylamayla oy birliğiyle kabul edildi.

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