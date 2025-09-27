İBB Şehir Hatları: Bazı vapur seferleri Preveze Deniz Zaferi nedeniyle durduruldu

İBB Şehir Hatları'ndan Preveze Deniz Zaferi nedeniyle bazı vapur seferi kısıtlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.

Açıklama ve gerekçe

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu kararın İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından alındığı ve İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen kortej geçişinin bu kısıtlamaya sebep olduğu ifade edildi.

Etkilenen hatlar

Açıklamada, sefer yapılamayacak hatlar şu şekilde sıralandı: Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu.

Gelişmelerle ilgili yeni bir duyuru yapılana kadar yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini takip etmeleri öneriliyor.