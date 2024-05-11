İçişleri Bakanı: Mahzen-42 ve Mahzen-43 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütü çökertildi 60 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşım platformu X hesabından İstanbul merkezli düzenlenen Mahzen-42 ve Kocaeli merkezli Mahzen-43 Operasyonları'nın detaylarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini ve toplamda 60 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Mahzen-42 Operasyonu'nda, elebaşılığını Hakan Akdoğan'ın (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı iki ayrı organize suç örgütünün çökertildiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda elebaşı Numan Karakoç'un da aralarında bulunduğu 33 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, Aziz Milletin bilmesini istediğini belirterek, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerinin çökertileceğini ve adalete teslim edileceğini vurguladı. Operasyonların şafak sökerken de gün batarken de devam edeceğini dile getirdi.

Ayrıca, Kocaeli merkezli düzenlenen Mahzen-43 Operasyonu'nda elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine karşı milletin duası ve desteğiyle kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.