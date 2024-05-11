Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

İçişleri Bakanı: Mahzen-42 ve Mahzen-43 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütü çökertildi 60 kişi yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen Mahzen-42 ve Kocaeli merkezli Mahzen-43 Operasyonları'nda toplamda 60 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:38
İçişleri Bakanı: Mahzen-42 ve Mahzen-43 operasyonlarıyla 2 organize suç örgütü çökertildi 60 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  paylaşım platformu X hesabından İstanbul merkezli düzenlenen Mahzen-42 ve Kocaeli merkezli Mahzen-43 Operasyonları'nın detaylarını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini ve toplamda 60 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Mahzen-42 Operasyonu'nda, elebaşılığını Hakan Akdoğan'ın (Cezaevinde) ve Numan Karakoç'un yaptığı iki ayrı organize suç örgütünün çökertildiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda elebaşı Numan Karakoç'un da aralarında bulunduğu 33 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, Aziz Milletin bilmesini istediğini belirterek, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerinin çökertileceğini ve adalete teslim edileceğini vurguladı. Operasyonların şafak sökerken de gün batarken de devam edeceğini dile getirdi.

Ayrıca, Kocaeli merkezli düzenlenen Mahzen-43 Operasyonu'nda elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine karşı milletin duası ve desteğiyle kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Her gün bir avuç ceviz yiyen dipdiri kalıyor! Her yeriniz anında gençleşiyor

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

100 Bin TL kredi çekip 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız! Başvuru bile yapmanıza gerek yok