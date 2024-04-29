İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması: “Taksim gösteri ve toplantı için belirlenen yerler arasında değil”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili Ankara’da bazı açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Toplantı ve yürüyüş, demokratik bir hak. Ancak İstanbul’da farklı bir durum söz konusu. Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş için belirlenmiş yerler ve güzergahlar arasında değil” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şimdiye dek 55 ilde etkinlik başvuruları yapılmış olduğunu ve bunların hepsine izin verildiğini belirtti. Öte yandan İstanbul için pek çok güzergah ve yer ilan edildiğini de ifade eden Yerlikaya “Bazı sendikalar, Taksim’de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyor. Buna izin verilmeyeceği açıklandı. Taksim Meydanı, bunun için uygun değil” şeklide konuştu.

Yerlikaya, İstanbul Valiliği’ne başvuru yapan konfederasyon ve az sayıda temsilcinin, Taksim anıtına yalnızca çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunabileceğini de sözlerine ekledi.