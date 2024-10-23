İçişleri Bakanı Yerlikaya SAHA EXPO'da Teknoloji Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ederek önemli incelemelerde bulundu.

Yerli ve Milli Teknolojinin Önemi

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, en yeni teknolojiler ve yerli üretimlerin fuarda sergilendiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı göstermesi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bakanlığın Katılımı

Fuara İçişleri Bakanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yerli ve Milli Teknolojiyle her alanda gücümüze güç katıyoruz," şeklinde konuştu.

Baykar ve Bayraktar Kızılelma

Bakan Yerlikaya, Baykar tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın önünde çekilen bir fotoğrafı da paylaşımında yer verdi. Bu, Türkiye'nin savunma alanındaki kapasitesini artırma çabasının bir göstergesi olarak dikkat çekti.