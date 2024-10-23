DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

İçişleri Bakanı Yerlikaya SAHA EXPO'da Teknoloji Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, SAHA EXPO'da yerli teknolojilerin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:43
İçişleri Bakanı Yerlikaya SAHA EXPO'da Teknoloji Vurgusu Yaptı

İçişleri Bakanı Yerlikaya SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ederek önemli incelemelerde bulundu.

Yerli ve Milli Teknolojinin Önemi

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, en yeni teknolojiler ve yerli üretimlerin fuarda sergilendiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı göstermesi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bakanlığın Katılımı

Fuara İçişleri Bakanlığı'ndan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yerli ve Milli Teknolojiyle her alanda gücümüze güç katıyoruz," şeklinde konuştu.

Baykar ve Bayraktar Kızılelma

Bakan Yerlikaya, Baykar tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın önünde çekilen bir fotoğrafı da paylaşımında yer verdi. Bu, Türkiye'nin savunma alanındaki kapasitesini artırma çabasının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
2
Yunanistan'da Öğretmenler 24 Saatlik Grevde
3
Depresyonu Evde Tedavi Etme İmkanı Sunan Yeni Cihaz
4
Gazze'de Zorla Göç ve İsrail Saldırıları
5
Malatya'da Dur İhtarı: Ehliyetsiz Sürücülere 38 Bin Lira Ceza
6
Podemos Partisi Bütçe Onayı İçin Üç Şart Belirledi
7
Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak