İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör ve Suçla Mücadelede Kararlıyız

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Terörle Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı etkileyici konuşmasında, "Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz, uyuşturucu baronlarının, organize suç şebekelerinin nefeslerini kesiyoruz," diyerek suçla mücadeledeki kararlılıklarını dile getirdi.

Yerlikaya, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Kırklareli'nin zengin kültürü ve tarihi hakkında konuşarak, bu güzide şehirde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yerlikaya, AK Parti'nin her kongresinin ayrı bir coşku taşıdığını belirtti.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Bakan Yerlikaya, 14 Ağustos 2001'de başlayan AK Parti hareketinin dünya siyasi tarihine damgasını vuran bir başarı hikâyesi yazdığını kaydetti. "Kurulduktan sadece bir yıl sonra iktidara geldik ve 22 yıldır her seçimde güçlenerek çıktık," diyen Yerlikaya, AK Parti'nin millete hizmet eden bir dava hareketi olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı hedeflerinde kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, "AK Parti, huzur, güven ve demokrasi demektir. Biz, Türk, Kürt, Arap, Çerkez ayırt etmeksizin, kardeşlik diyarı olan bu vatanın refahı için çalışıyoruz," dedi.

Suriye'deki Durum ve Kardeşlik Vurgusu

Konuşmasında Suriye'deki mültecilere de değinen Yerlikaya, Türkiye'nin Esed'in zulmünden kaçan Suriyelilere kapılarını açtığını anımsattı. "Halkımız binlerce yıllık kardeşlik değerlerine sahiptir. Bu değerleri asla yok edemeyecekler," diyen Yerlikaya, Suriyeli kardeşlerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Suçla Mücadelede Etkili Sonuçlar

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin teminatı olduklarını vurguladı. "Bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik. 830 organize suç örgütünü çökerttik. 54 binden fazla zehir tacirini tutukladık," diyerek, suç odaklarıyla mücadelenin hızla devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, kongrede Bakan Yerlikaya'ya çerçeveli Türk Bayrağı hediye etti. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşması da dev ekrandan izlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Yerlikaya, programda konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Yerlikaya, programda konuşma yaptı.