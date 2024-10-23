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İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a Terör Saldırısı Düzenlendi

Ali Yerlikaya, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında şehit ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:17
İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a Terör Saldırısı Düzenlendi

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırı Sonrası Durum

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerindeki paylaşımında saldırının ardından yaşanan durumla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

"TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kamuoyuna Bilgilendirme

Yerlikaya, ayrıca gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ve resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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