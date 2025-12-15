DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı

İçişleri Bakanlığı'nın temin ettiği 9 bin 200 araçtan 45'i Hakkari'ye teslim edildi; araçlar güvenlik ve sağlık birimlerine hizmet süresini kısaltacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:07
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı

İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımına sunulmak üzere temin edilen 9 bin 200 araçtan 45'i Hakkari'ye gönderildi.

Tören ve katılımcılar

Teslim töreni, Yeni Mahalle'de bulunan Fatih Kışlası'nda gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Çelik ile vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kaya, kurum müdürleri ve asker, polis ile sağlık personeli katıldı.

Vali Ali Çelik'in açıklamaları

Vali Ali Çelik, Türkiye genelinde güvenlik birimlerine toplam 9 bin 200 aracın teslim edildiğini belirterek, bu araçlardan 45'inin Hakkari'ye tahsis edildiğini söyledi. Çelik, ilin coğrafi yapısına dikkat çekerek ilin %89'unun dağlık alanlardan oluştuğunu vurguladı ve 'Coğrafyanın getirdiği zorluklarla mücadele eden bir şehirde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı çalışma kapsamında Hakkari’mize toplam 45 araç tahsis edilmiştir. Bu araçları İl Jandarma Komutanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz' dedi.

Müdahale sürelerine etkisi

Yeni araçlarla birlikte güvenlik ve acil müdahale hizmetlerinde önemli bir hızlanma hedeflendiği belirtildi. Çelik, şehir merkezinde ortalama 6 dakika, kırsal bölgelerde ise 15 dakika olan olaylara intikal süresinin daha da kısalacağını ifade etti.

Araçlar, İl Müftüsü Hüseyin Okur'un dualarının ardından ilgili birimlere teslim edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARININ KULLANIMINA...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARININ KULLANIMINA SUNULMAK ÜZERE TEMİN EDİLEN 9 BİN 200 ARAÇTAN 45’İ HAKKARİ’YE GÖNDERİLDİ.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARININ KULLANIMINA...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Başkan Ercan, Otizmli Bireylerle Yerli Malı Haftası'nda Aşure Yaptı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi