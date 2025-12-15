İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde emniyet ve jandarma teşkilatlarının kullanımına sunulmak üzere temin edilen 9 bin 200 araçtan 45'i Hakkari'ye gönderildi.

Tören ve katılımcılar

Teslim töreni, Yeni Mahalle'de bulunan Fatih Kışlası'nda gerçekleştirildi. Törene Vali Ali Çelik ile vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kaya, kurum müdürleri ve asker, polis ile sağlık personeli katıldı.

Vali Ali Çelik'in açıklamaları

Vali Ali Çelik, Türkiye genelinde güvenlik birimlerine toplam 9 bin 200 aracın teslim edildiğini belirterek, bu araçlardan 45'inin Hakkari'ye tahsis edildiğini söyledi. Çelik, ilin coğrafi yapısına dikkat çekerek ilin %89'unun dağlık alanlardan oluştuğunu vurguladı ve 'Coğrafyanın getirdiği zorluklarla mücadele eden bir şehirde yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı çalışma kapsamında Hakkari’mize toplam 45 araç tahsis edilmiştir. Bu araçları İl Jandarma Komutanlığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz' dedi.

Müdahale sürelerine etkisi

Yeni araçlarla birlikte güvenlik ve acil müdahale hizmetlerinde önemli bir hızlanma hedeflendiği belirtildi. Çelik, şehir merkezinde ortalama 6 dakika, kırsal bölgelerde ise 15 dakika olan olaylara intikal süresinin daha da kısalacağını ifade etti.

Araçlar, İl Müftüsü Hüseyin Okur'un dualarının ardından ilgili birimlere teslim edildi.

