Iğdır'da Avcı Eğitim Kursu Başladı: Avcılık Belgesi İmkanı

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen avcı eğitim kursu başladı; başarılı kursiyerlere Avcılık Belgesi verilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:08
Iğdır'da Avcı Eğitim Kursu Başladı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen Avcı Eğitimi Kursu başladı. Kurs, av kaynaklarını doğrudan kullanan avcı ve avcı adaylarına yönelik gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği

Kurs kapsamında katılımcılara av ve yaban hayvanlarının tanınması, ekosistem dengesi, avcılıkta etik kurallar, sürdürülebilir avcılık ilkeleri ve yasal mevzuat konularında kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimler, hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgi aktarımını hedefledi.

Sınav ve Belgelendirme

Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan kursiyerlere Avcılık Belgesi verilmeye hak kazandıkları bildirildi. Belgelendirme süreci, yasal mevzuata uygun olarak yürütüldü.

Amacı ve Vurgusu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen kursun amacının yalnızca avcılık faaliyetlerini düzenlemek olmadığını; aynı zamanda doğayı ve yaban hayatını koruma bilincini artırmak olduğunu vurguladı. Kursun, ilde sürdürülebilir avcılık uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

