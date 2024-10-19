Iğdır'da Bilim Dünyası Tuz Mağaraları'nda Buluştu

Bilim İnsanları Tuz Mağaraları'nda Bir Araya Geldi

Iğdır'daki Tuz Mağaraları, Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen "Ağrı Dağı Solunum Zirvesi-2 Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

Önemli Bir Etkinlik

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda gerçekleştirilen sempozyum, geçmişteki maden çıkarma işlemleriyle oluşan 80 metre derinlikteki galerilerde yapıldı. Etkinliğe, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi de katkı sağladı.

Kaymakamdan Vurgu

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Tuz Mağaraları'nın insanlık için önemli bir miras olduğunu belirtti. Yılmaz, "Sizler burada önemli çalışmalara imza atacaksınız. Bilime ve insanlığa ışık tutacaksınız," dedi.

Sağlık Turizmi Potansiyeli

Yılmaz, Tuz Mağaraları'nın sağlık turizmi açısından önemi üzerinde durarak, "Bu bölgenin sağlık turizmi açısından önemli yerlerden biri olacağı kanaatindeyim. Sizlerden destek bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bilimsel Çalışmalar

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise, sempozyumda KOAH ve astım hastalıklarına yönelik bilimsel tedavi yaklaşımlarından bahsettiklerini belirtti. Köktürk, "Yüksek irtifanın KOAH ve uyku üzerindeki etkilerine değineceğiz," dedi.

Bilim Dünyasının Önde Gelen İsimleri

Sempozyumun başkanlığını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün üstlendi. Oturum başkanlıklarını ise Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya İtil ile Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Sağlam yürüttü.

Çeşitli Sunumlar ve Uzmanlar

Sempozyumda, çeşitli konularda sunumlar yapıldı. Prof. Dr. Nurdan Köktürk "Yüksek İrtifa ve KOAH", Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yüksek İrtifa ve Uyku", Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu "Astım Tanı ve Tedavisinde Güncel Gelişmeler", Dr. Tekin Sancar "Tuz Mağaralarının KOAH Üzerine Etkisi", Dr. Funda Ekimci ise "Deniz Yüksek İrtifanın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi" konularında bilgi verdiler.

Katılımcılar ve Destekçiler

Sempozyuma, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut ile Dünya Astım Kurulu (GINA) Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu da katıldı. Ayrıca pek çok akademisyen ve sağlık alanında çalışan kişiler etkinlikte yer aldı.