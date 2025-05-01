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Iğdır'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Iğdır'da güvenlik güçleri, yasa dışı göçle mücadele kapsamında kapsamlı denetimlere devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:27
Iğdır'da Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında gece kara yollarında, gündüz ise otobüs duraklarında ve sokaklarda sorgulama gerçekleştirdi.

Ekipler, Iğdır-Ağrı, Iğdır-Kars ve Iğdır-Nahçıvan kara yollarında yaptıkları kontrollerde toplam 178 araç ve 556 kişiyi sorguladı. Ayrıca, şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarına yönelik de geniş kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı ve 11 firma kontrol edildi.

Bu çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan 1, dolandırıcılıktan 1, uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 olmak üzere toplamda 3 aranan şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin...

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin...

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında yer alan Iğdır'da, yurda yasa dışı girişlerin engellenmesi amacıyla güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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